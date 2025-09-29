UA

Угорщина не відмовиться від російської нафти. Орбан назвав дві причини

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не відмовиться від газу і нафти РФ. За його словами, у країни є дві причини цього не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю угорського політика "Часу бійців".

Він розповів, що газ і нафта надходять в Угорщину з країни-агресорки, але якщо це припиниться, його країні доведеться шукати енергоносії в іншому місці.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив Орбан.

Крім того, угорський прем’єр розповів і про економічний аспект. Зокрема, енергоносії з Росії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - зазначив він.

Політик наголосив, що Угорщина - суверенна держава і сама приймає рішення, незалежно від зовнішнього тиску. Він додав, що енергетичні питання тісно пов’язані з безпекою країни.

Зокрема, Орбан повідомив, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що може закликати Угорщину відмовитися від російської нафти.

Незабаром Трамп провів телефонну розмову з Орбаном, під час якою угорський прем'єр сказав президенту США, що Угорщина не відмовлятиметься від дешевих енергоресурсів РФ.

Російська ФедераціяУгорщинаВіктор Орбан