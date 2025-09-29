Угорщина не відмовиться від російської нафти. Орбан назвав дві причини

Він розповів, що газ і нафта надходять в Угорщину з країни-агресорки, але якщо це припиниться, його країні доведеться шукати енергоносії в іншому місці.

"Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини", - заявив Орбан.

Крім того, угорський прем’єр розповів і про економічний аспект. Зокрема, енергоносії з Росії дешевші за альтернативні варіанти, а відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення.

"Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості", - зазначив він.

Політик наголосив, що Угорщина - суверенна держава і сама приймає рішення, незалежно від зовнішнього тиску. Він додав, що енергетичні питання тісно пов’язані з безпекою країни.

Зокрема, Орбан повідомив, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.