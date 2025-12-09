Україна та ЄС доопрацювали мирний план і готові представити його США, - Зеленський

Україна з європейськими партнерами доопрацювала мирний план щодо завершення війни і готова найближчим часом направити документ в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Він розповів, що сьогодні відбулося обговорення з переговорною командою України результатів роботи в Лондоні на рівні радників з питань нацбезпеки країн ЄС.
"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Україна буде готова направити доопрацьовані документи в США вже найближчим часом.
"Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на зв'язку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов", - зазначив український лідер.
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала проєкт мирної угоди, яку пропонують як основу для завершення війни. Початкова версія містила 28 пунктів.
Серед них були: відведення українських військ з частини територій Донбасу, включно з районами, які нині перебувають під контролем України. Також йшлося про обмеження або скорочення чисельності ЗСУ - у первинному варіанті йшлося про її зменшення.
Після критики як з боку України, так і з боку ЄС, документ частково переробили: замість 28 пунктів тепер він містить близько 20.
Українські та американські делегації продовжують консультації, намагаючись узгодити базові принципи можливого мирного врегулювання.
Днями українські представники провели чергові переговори з американською стороною щодо мирного плану після того, як представники Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - обговорили мирні пропозиції з диктатором Володимиром Путіним у Москві.
6 грудня відбулася двогодинна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського Віткоффом та Кушнером. За даними джерел Axios, сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.
Тим часом днями Трамп заявив, що розчарований, оскільки український лідер ще не прочитав нового проєкту мирної угоди США.