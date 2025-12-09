Україна та ЄС доопрацювали мирний план і готові представити його США, - Зеленський

Він розповів, що сьогодні відбулося обговорення з переговорною командою України результатів роботи в Лондоні на рівні радників з питань нацбезпеки країн ЄС.

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна буде готова направити доопрацьовані документи в США вже найближчим часом.

"Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на зв'язку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов", - зазначив український лідер.