Украина и ЕС доработали мирный план и готовы представить его США, - Зеленский

Он рассказал, что сегодня состоялось обсуждение с переговорной командой Украины результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС.

"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.

"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова", - отметил украинский лидер.