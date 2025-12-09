Украина и ЕС доработали мирный план и готовы представить его США, - Зеленский

Украина с европейскими партнерами доработала мирный план по завершению войны и готова в ближайшее время направить документ в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что сегодня состоялось обсуждение с переговорной командой Украины результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС.
"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.
"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова", - отметил украинский лидер.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект мирного соглашения, которое предлагают как основу для завершения войны. Первоначальная версия содержала 28 пунктов.
Среди них были: отвод украинских войск с части территорий Донбасса, включая районы, которые сейчас находятся под контролем Украины. Также речь шла об ограничении или сокращении численности ВСУ - в первоначальном варианте речь шла о ее уменьшении.
После критики как со стороны Украины, так и со стороны ЕС, документ частично переделали: вместо 28 пунктов теперь он содержит около 20.
Украинские и американские делегации продолжают консультации, пытаясь согласовать базовые принципы возможного мирного урегулирования.
На днях украинские представители провели очередные переговоры с американской стороной по мирному плану после того, как представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - обсудили мирные предложения с диктатором Владимиром Путиным в Москве.
6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером. По данным источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Между тем на днях Трамп заявил, что разочарован, поскольку украинский лидер еще не прочитал новый проект мирного соглашения США.