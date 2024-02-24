Україна та Данія підписали безпекову угоду, а ЗСУ збили російський А-50: новини за 23 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська активізувалися на Мар'їнському напрямку. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту сталося 43 бойових зіткнень при 61 штурмі на всьому Таврійському напрямку.

Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.

Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Іванівського (Донецька область) і вразили склад боєприпасів противника.

Україна та Данія підписали угоду про гарантії безпеки

Україна підписала з Данією безпекову угоду. Це перша країни за межами G7, яка надала гарантії безпеки Україні.

Вчора у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Зазначається, що у 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України у 2023-2028 роках виділив 8,5 млрд євро.

Також Данія зобов'язується підтримувати коаліцію щодо F-16, зокрема, надати літаки, боєприпаси, тренажери, а також підтримувати довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Термін дії угоди - десять років, як й інших угод, які вже уклала Україна.

Повний текст угоди України та Данії - за посиланням.

ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський літак А-50

Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п'ятниці, 23 лютого.

Джерела РБК-Україна повідомили, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що російський літак А-50 з позивним "Баян" був знищений Силами оборони України.

А в українській розвідці показали останній маршрут знищеного російського літака.

РБК-Україна зібрало фото та відео з ймовірного місця падіння російського А-50.

Шмигаль із групою міністрів прибули на кордон, але польська сторона проігнорувала

Українська урядова делегація вчора, 22 лютого прибула на кордон для переговорів щодо блокади фермерів, однак колеги з Польщі проігнорували зустріч.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс. Тут, на кордоні, як рівні партнери та союзники. Тому представники уряду прибули на кордон, а саме:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль;

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина;

віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков; міністр внутрішніх справ Ігор Клименко;

міністр агропромислового комплексу Микола Сольський;

заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс;

заступник міністра економіки Тарас Качка;

заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач;

голова Державної прикордонної служби генерал Сергій Дейнеко;

керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.

"Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - повідомив Шмигаль.

США ввели масштабний пакет санкцій проти Росії

Сполучені Штати запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Так, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Повний список санкцій - у матеріалі РБК-Україна.

ЄС прийняв 13-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові списки, погоджені сьогодні, націлені насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, а також на представників судової влади, місцевих політиків та людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українців, зокрема дітей.

Також Рада ЄС додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Крім того, вчорашнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки за рахунок додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Канада ввела нові санкції проти РФ

Канада вчора, 23 лютого, ввела нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапила низка оборонних заводів, морський порт і помічник диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.

Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб - помічник Володимира Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари й послуги.

Хто конкретно потрапив під обмеження - у нашому матеріалі.