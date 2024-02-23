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РФ формує корпус із колишніх "вагнерівців", вони воюють у районі Авдіївки, - ГУР

П'ятниця 23 лютого 2024 16:06
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РФ формує корпус із колишніх "вагнерівців", вони воюють у районі Авдіївки, - ГУР Архівне фото: РФ формує корпус із колишніх "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про новий корпус

"У РФ зараз формується добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони", - сказав Скібіцький.

За його словами, вони зараз діють і в районі Авдіївки. Також представник ГУР згадав бригаду "Ветерани", яка також є добровольчим корпусом, який застосовує Росія.

"Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити", - додав Скібіцький.

Тактика застосування окупантів

За його словами, підхід добровольчого корпусу використовують такий самий, який застосовував "Вагнер" у Бахмуті.

Йдеться про постійні штурмові дії та досягнення результату за будь-яку ціну.

"Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою, і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів", - розповів Скібіцький.

Вербування іноземців

Скібіцький заявив, що африканці та сирійці не хочуть іти воювати проти України, а використовують це як шанс потрапити до Європи.

"Ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім втекти і потрапити в Європу. Усі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. Повірте", - сказав він.

Заступник керівника ГУР заявив, що за першої можливості вони намагатимуться потрапити до Європи.

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

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