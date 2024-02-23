Ситуація на фронті сьогодні 23 лютого

Українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Іванівського (Донецька область) і вразили склад боєприпасів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області та Середина-Буда, Нововолодимирівка, Атинське, Волфине, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області; Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка, Білогорівка Луганської області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів серед них місто Херсон та Новотягинка, Велетенське, Станіслав Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом доби здійснено 7 спроб штурму позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 - по зенітних ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК "Тор" противника.