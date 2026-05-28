Головна » Новини » Війна в Україні

Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot

13:35 28.05.2026 Чт
3 хв
Якими будуть характеристики ППО Freya та коли вона почне працювати?
aimg Костянтин Широкун
Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot Фото: Україна розробляє комплекс ППО Freya (скрін відео)
Українська компанія Fire Point спільно з партнерами розробляє новий комплекс ППО Freya, який повинен стати доступним аналогом системи Patriot.

РБК-Україна розповідає, що вже зараз відомо про розробку українського ОПК.

Читайте також: Пускові Patriot і NASAMS напівпорожні через дефіцит ракет, - Ігнат

Що відомо про проект Freya?

Співвласник і CEO компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що Freya – це спільноєвропейський проект, до якого долучилися кілька країн. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети.

"Якщо все буде добре, то до кінця року в нас будуть перші перехоплення", – заявив Штілерман.

Він зазначив, що з української сторони програму Freya курує Рустем Умєров. Також до реалізації проекту долучилися Німеччина, Франція та Норвегія.

Штілерман розповів, що Freya впроваджується в рамках міжурядових домовленостей, які дозволяють компаніям-виробникам підписувати окремі угоди на виготовлення різних елементів системи. При цьому фінансування проекту здійснюють самі компанії-учасники, а міждержавні угоди створюють умови для технологічного обміну між країнами.

Крім Firepoint, у програмі бере участь ще одна українська компанія, проте її назву поки що не оприлюднюють.

Україна розробляє лише ракети, чи весь комплекс?

Як повідомили у Fire Point у коментарі РБК-Україна, українська компанія є ініціатором, головним розробником та інтегратором всього комплексу. З тих компонентів, які входять до його складу, компанія розробляє та виготовляє ракети-перехоплювачі FP-7 і пускові установки.

Інші необхідні компоненти розробляють країни-партнери. Окрім того, в рамках діяльності міжнародного консорціуму Fire Point інтегрує всі компоненти в єдину завершену систему комплексу ППО/ПРО.

Характеристики ракети FP-7

Основою нового комплексу повинна стати ракета-перехоплювач FP-7, виготовлена з композитних матеріалів, зі швидкістю 1500–2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м, діаметр – 1,15 м, фюзеляжу – 0,53 м. Пуски ракети вперше продемонстрували наприкінці лютого цього року.

Серед інших технічних характеристик:

  • дальність - до 200 км;
  • бойова частина - 150 кг;
  • максимальна швидкість - 1500 м/с;
  • середня швидкість - 800 м/с;
  • відхилення від цілі - 14 метрів;
  • Максимальний час польоту - 250 секунд.

Ракета оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS).

Комплекс буде універсальним, чи лише проти балістики?

У Fire Point підкреслюють, що Freya – це багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Але ключова його особливість та перевага – захист саме від балістичних цілей.

Раніше повідомлялось, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. При цьому вони будуть удвічі дешевшими.

До слова, нещодавно ракети "Фламінго", які також виробляє компанія Fire Point, вдарили по заводу "Іскандерів".

