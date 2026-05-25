Антибалістика - в глобальному дефіциті: Україна працює з Європою над ППО
Через війну з Іраном у світі виник дефіцит антибалістичних систем, необхідних для захисту від ракет. Україна намагається прискорити співпрацю з Європою у сфері ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
За словами глави держави, питання протиповітряної оборони зараз залишається для України головним пріоритетом. Саме тому Київ продовжує активні переговори з міжнародними партнерами щодо постачання систем ППО та розвитку власного виробництва.
Зеленський повідомив, що обговорював цю тему з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.
"Антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти", - заявив президент.
Він також визнав, що тривалий час не було суттєвого прогресу у співпраці зі США щодо розширення виробництва антибалістичних систем. Саме тому Україна намагається пришвидшити роботу з європейськими партнерами.
"Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі - по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі", - додав Зеленський.
Президент окремо подякував Франції та всім партнерам, які готові підтримати цей напрям.
Водночас Україна продовжить переговори зі Сполученими Штатами щодо додаткової підтримки у сфері ППО.
"Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне і лідерство Сполучених Штатів", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, раніше співзасновник компанії Fire point Денис Штілерман заявив, що до кінця 2026 року в Україні можуть пройти випробування нової системи протиповітряної оборони, яку називають дешевшим аналогом Patriot.
Йдеться про міжнародний проєкт Freya, до якого долучена українська сторона. Нову систему розробляють для перехоплення балістичних ракет.