ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Антибалістика - в глобальному дефіциті: Україна працює з Європою над ППО

20:16 25.05.2026 Пн
2 хв
Американського лідерства у сфері ППО наразі бракує. До яких країн Європи звернулась України?
aimg Марія Науменко
Антибалістика - в глобальному дефіциті: Україна працює з Європою над ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Через війну з Іраном у світі виник дефіцит антибалістичних систем, необхідних для захисту від ракет. Україна намагається прискорити співпрацю з Європою у сфері ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей

За словами глави держави, питання протиповітряної оборони зараз залишається для України головним пріоритетом. Саме тому Київ продовжує активні переговори з міжнародними партнерами щодо постачання систем ППО та розвитку власного виробництва.

Зеленський повідомив, що обговорював цю тему з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти", - заявив президент.

Він також визнав, що тривалий час не було суттєвого прогресу у співпраці зі США щодо розширення виробництва антибалістичних систем. Саме тому Україна намагається пришвидшити роботу з європейськими партнерами.

"Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі - по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі", - додав Зеленський.

Президент окремо подякував Франції та всім партнерам, які готові підтримати цей напрям.

Водночас Україна продовжить переговори зі Сполученими Штатами щодо додаткової підтримки у сфері ППО.

"Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне і лідерство Сполучених Штатів", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше співзасновник компанії Fire point Денис Штілерман заявив, що до кінця 2026 року в Україні можуть пройти випробування нової системи протиповітряної оборони, яку називають дешевшим аналогом Patriot.

Йдеться про міжнародний проєкт Freya, до якого долучена українська сторона. Нову систему розробляють для перехоплення балістичних ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна ППО Франція Фінляндія Норвегія Сполучені Штати Америки Підтримка України
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою