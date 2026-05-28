Главная » Новости » Война в Украине

Украина разрабатывает комплекс ПВО Freya: что известно о доступном аналоге Patriot

13:35 28.05.2026 Чт
Какими будут характеристики ПВО Freya и когда она начнет работать?
aimg Константин Широкун
Фото: Украина разрабатывает комплекс ПВО Freya (скрин видео)
Украинская компания Fire Point совместно с партнерами разрабатывает новый комплекс ПВО Freya, который должен стать доступным аналогом системы Patriot.

РБК-Украина рассказывает, что уже сейчас известно о разработке украинского ОПК.

Что известно о проекте Freya?

Совладелец и CEO компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что Freya - это совместный европейский проект, к которому присоединились несколько стран. Речь идет о создании системы ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты.

"Если все будет хорошо, то до конца года у нас будут первые перехваты", - заявил Штилерман.

Он отметил, что с украинской стороны программу Freya курирует Рустем Умеров. Также к реализации проекта присоединились Германия, Франция и Норвегия.

Штилерман рассказал, что Freya внедряется в рамках межправительственных договоренностей, которые позволяют компаниям-производителям подписывать отдельные соглашения на изготовление различных элементов системы. При этом финансирование проекта осуществляют сами компании-участники, а межгосударственные соглашения создают условия для технологического обмена между странами.

Кроме Firepoint, в программе участвует еще одна украинская компания, однако ее название пока не обнародуют.

Украина разрабатывает только ракеты или весь комплекс?

Как сообщили в Fire Point в комментарии РБК-Украина, украинская компания является инициатором, главным разработчиком и интегратором всего комплекса. Из тех компонентов, которые входят в его состав, компания разрабатывает и производит ракеты-перехватчики FP-7 и пусковые установки.

Другие необходимые компоненты разрабатывают страны-партнеры. Кроме того, в рамках деятельности международного консорциума Fire Point интегрирует все компоненты в единую завершенную систему комплекса ПВО/ПРО.

Характеристики ракеты FP-7

Основой нового комплекса должна стать ракета-перехватчик FP-7, изготовленная из композитных материалов, со скоростью 1500-2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м, диаметр - 1,15 м, фюзеляжа - 0,53 м. Пуски ракеты впервые продемонстрировали в конце февраля этого года.

Среди других технических характеристик:

  • дальность - до 200 км;
  • боевая часть - 150 кг;
  • максимальная скорость - 1500 м/с;
  • средняя скорость - 800 м/с;
  • отклонение от цели - 14 метров;
  • Максимальное время полета - 250 секунд.

Ракета оснащена полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, которую планируют разрабатывать в сотрудничестве с немецкой Diehl Defence (IRIS).

Комплекс будет универсальным, или только против баллистики?

В Fire Point подчеркивают, что Freya - это многофункциональный комплекс, способный выполнять задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Но ключевая его особенность и преимущество - защита именно от баллистических целей.

Ранее сообщалось, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS. При этом они будут вдвое дешевле.

К слову, недавно ракеты "Фламинго", которые также производит компания Fire Point, ударили по заводу "Искандеров".

