Головна » Новини » Війна в Україні

Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point

20:39 09.03.2026 Пн
2 хв
У чому українська балістика перевершуватиме американські ATACMS?
aimg Іван Носальський
Українська балістика буде аналогом ATACMS, але з перевагами: деталі від Fire Point Ілюстративне фото: Україна створює аналог ATACMS (wikipedia.org)

Українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. При цьому вони будуть удвічі дешевшими.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Армія TV" заявив головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман.

Він зазначив, що FP-7 вже пройшла випробування, вона може знищувати цілі в радіусі кількох сотень кілометрів. При цьому FP-9 має бути більш далекобійною - її радіус дії становитиме 800 кілометрів, і вже йде підготовка до тестів.

Головна ідея - максимально здешевити вартість ракет, щоб виробляти їх у великих обсягах.

"Це буде аналог ATACMS, можливо, навіть із більшою бойовою частиною. Але коштуватиме щонайменше вдвічі дешевше", - наголосив Штіллерман.

Очікується, що ракети запускатимуть із мобільних пускових установок, замаскованих під звичайні вантажівки, щоб їх було складно виявити. Розгортання комплексу, як уточнюють розробники, може зайняти близько 15 хвилин.

Випробування FP-7

Нагадаємо, тільки 27 лютого головний конструктор і співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман показав випробування української балістичної ракети FP-7.

Її технічні характеристики такі:

  • дальність - до 200 км;
  • бойова частина - 150 кг;
  • максимальна швидкість - 1500 м/с;
  • середня швидкість - 800 м/с;
  • відхилення від цілі - 14 метрів;
  • Максимальний час польоту - 250 секунд.

До слова, нещодавно ракети "Фламінго", які також виробляє компанія Fire Point, вдарили по заводу "Іскандерів".

