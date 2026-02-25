Удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів": експерти вказали на три головні особливості

Кадри прильоту крилатої ракети FP-5 "Фламінго" по "Воткінському заводу", на якому роблять балістичні ракети "Іскандер", "Орєшник", "Ярс" та "Булава", розкривають три ключові особливості удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Момент прильоту "Фламінго" по російському заводу був зафіксований камерою спостереження. На відео ракета влучає у виробничий цех №22 "Воткінського заводу"

Три аспекти удару

Видання повідомляє про три важливих аспекти удару. Перший - надвисока точність "Фламінго", що свідчить про ефективну систему наведення ракети на кінцевому етапі. Крім того, це стосується всього її польоту, адже удар по російському підприємству в Удмуртії став одним з найбільш далекобійних.

Другий аспект - після влучання "Фламінго" у стіну на кадрах видно два окремих спалахи. Один з них з'явився безпосередньо під час влучання, а другий - трохи згодом з іншої сторони будівлі.

Цей момент свідчить про ураження ударною хвилею всього приміщення цеху. Величезна діра у даху розміром близько 30х25 метрів виникла внаслідок виламування бетонних конструкцій зсередини у результаті вибуху бойової частини вагою у тонну.

Третій аспект - світло усередині цеху, що свідчить про його тризмінну роботу. Наразі залишається невідомим, чи попередили робітників заводу про загрозу ракетного удару.

Видання пише, що влада країни-агресорки спочатку повідомила про одного, а пізніше про 11 постраждалих, яким надавалась допомога. При цьому зміна в цеху на такому підприємстві може налічувати понад сто осіб.