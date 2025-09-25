ua en ru
Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі

Четвер 25 вересня 2025 21:42
Україна повернула з окупації ще 17 дітей: в ОП розкрили деталі Фото: Україна повернула з окупації ще 17 дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 17 українських дітей та підлітків із тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

За його словами, 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів - без присутності батьків чи будь-яких законних представників. Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію.

16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою.

15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами, а згодом окупаційна влада поставила їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або сім’я змушена залишити дім.

"Сьогодні всі діти вже у безпеці: вони отримують психологічну підтримку й можуть розпочати нове життя у вільній Україні. Дякую Save Ukraine та всім нашим партнерам за допомогу в порятунку дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей додому", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

До того ж днями перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Головною темою обговорень став захист українських дітей.

Також додамо, що у квітні Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

Окрім того, двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

