Україна посилює захист від ворожих атак, вже є рішення по двох містах, - Зеленський

Україна посилює всі напрямки захисту на тлі масованих ворожих атак. Вже є рішення по Дніпру та Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади - посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро - додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі", - сказав він.
Глава держави зазначив, що є рішення і по Одесі - за його словами, там більший відсоток збиття, але "треба ще більший".
Зеленський зауважив, що російські окупанти намагаються обійти українську ППО щільністю нападу та інтенсивністю ударів.
"Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні - забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень - завдання аналогічне", - наголосив він.
Президент розповів, що від ранку ворог атакував Україну більш ніж 400 дронами, з яких понад 200 - "Шахеди". Він зазначив, що вдалося збити 388 російських безпілотників.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що українська ППО перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, проте напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення.
Зазначимо, що в Україні офіційно стартувало оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів Terra A1. Вони призначені для протидії ударним дронам-камікадзе ворога типу "Шахед".
Крім того, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські системи Patriot відчувають серйозний дефіцит ракет. За його словами, попри ефективну експлуатацію комплексів, запаси перехоплювачів залишаються обмеженими.