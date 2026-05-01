Україна посилює захист від ворожих атак, вже є рішення по двох містах, - Зеленський

"Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади - посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру. Військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро - додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі", - сказав він.

Глава держави зазначив, що є рішення і по Одесі - за його словами, там більший відсоток збиття, але "треба ще більший".

Зеленський зауважив, що російські окупанти намагаються обійти українську ППО щільністю нападу та інтенсивністю ударів.

"Посилення потрібне більше для наших міст і сіл. Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні - забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень - завдання аналогічне", - наголосив він.

Президент розповів, що від ранку ворог атакував Україну більш ніж 400 дронами, з яких понад 200 - "Шахеди". Він зазначив, що вдалося збити 388 російських безпілотників.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що українська ППО перехоплює понад 90% ворожих безпілотників, проте напрямок захисту від балістичних ракет потребує додаткового посилення.