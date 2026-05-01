Украина усиливает защиту от вражеских атак, уже есть решения по двум городам, - Зеленский

"Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады - усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру. Военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр - дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи", - сказал он.

Глава государства отметил, что есть решение и по Одессе - по его словам, там больший процент сбивания, но "надо еще больше".

Зеленский отметил, что российские оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО плотностью нападения и интенсивностью ударов.

"Усиление нужно больше для наших городов и сел. Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет. В апреле - обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май - задача аналогичная", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что с утра враг атаковал Украину более чем 400 дронами, из которых более 200 - "Шахеды". Он отметил, что удалось сбить 388 российских беспилотников.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что украинская ПВО перехватывает более 90% вражеских беспилотников, однако направление защиты от баллистических ракет требует дополнительного усиления.