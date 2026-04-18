Полювання на "Шахеди": в Україні почали розгортати дрони-перехоплювачі Terra A1

В Україні офіційно розпочали оперативне розгортання новітніх безпілотників-перехоплювачів Terra A1. Ця техніка покликана боротися з дронами-камікадзе окупантів РФ типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт японської компанії Terra Drone .

Проєкт реалізують через компанію Amazing Drones, у яку інвестує японський розробник. Новітні перехоплювачі вже передали одній із військових частин й зараз фахівці збирають відгуки безпосередньо від операторів.

"Розгортання для оборонних цілей вже розпочалося у військовій частині, і наразі триває оцінка та збір відгуків у реальних умовах експлуатації", - зазначили у Terra Drone.

Військові впроваджують обладнання поетапно. Спочатку дрони тестує один підрозділ, а якщо результати будуть успішними, то техніку передадуть іншим частинам. Наразі триває перевірка продуктивності та пошук можливих експлуатаційних проблем.

Чим особливий Terra A1

Розробники зробили ставку на швидкість та простоту. Дрон створювали з урахуванням реального досвіду бойових дій, що дозволяє операторам швидко готувати апарат до вильоту та легко керувати ним у повітрі.

Головні переваги системи:

висока маневровість: БПЛА миттєво реагує на команди;

якісна оптика: цифрова денна камера дозволяє точно бачити ціль;

ефективність: апарат розроблений спеціально для перехоплення повітряних цілей;

швидкість розгортання: мінімум часу на підготовку в польових умовах.

Перші відгуки з передової вже є. Начальник підрозділу "Антишахед" Сил оборони Чернігівської області дав високу оцінку новинці. За його словами, Terra A1 "легко керується та дуже плавно реагує навіть на різких поворотах".

Плани на масове виробництво

Щойно перехоплювач доведе свою ефективність проти "Шахедів", компанія запустить масштабне серійне виробництво.

"Terra Drone планує перейти до ширшого розгортання на основі результатів оцінки та зміцнити свою систему масового виробництва", – йдеться у пресрелізі.

Terra Drone вже розглядає можливість постачання системи в інші країни. Особливий інтерес мають регіони, які стикаються з аналогічними загрозами з боку дешевих дронів-камікадзе.