Який вигляд має Тернопіль після однієї з наймасштабніших атак: репортаж РБК-Україна

17:16 01.05.2026 Пт
2 хв
Такої масованої атаки жителі Тернополя ще не бачили
aimg Анастасія Никончук
Який вигляд має Тернопіль після однієї з наймасштабніших атак: репортаж РБК-Україна Фото: ДСНС (ДСНС)
Стали відомі наслідки масованої атаки безпілотників по Тернополю, внаслідок якої зафіксовано десятки вибухів і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС, і на мера Тернополя Сергія Надала.

Масштабна атака дронів

Під час сьогоднішнього обстрілу Тернопіль зазнав однієї з найінтенсивніших атак. По місту було направлено понад 50 безпілотників типу Shahed, при цьому зафіксовано понад 20 вибухів. Удари завдавали по різних районах.

Пошкодження інфраструктури

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали промислові об'єкти та елементи міської інфраструктури. Незважаючи на це, аварійні служби оперативно відновили лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація продовжують працювати в штатному режимі.

Постраждалі та стан

За останніми даними, жертв немає. Водночас відомо про десятьох поранених, серед яких є людина у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків

На місцях тривають роботи з усунення наслідків атаки. Рятувальники займаються гасінням пожеж, а також проводять обстеження територій. Крім того, постраждалим надається допомога, ситуація перебуває під контролем.

Нагадуємо, що впродовж 1 травня російські війська завдали масованого удару по території України з використанням великої кількості безпілотників, однак сили оборони змогли перехопити та знищити значну частину повітряних цілей.

Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
