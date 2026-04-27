ППО збиває понад 90% дронів, але є нюанс: Зеленський зробив заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Telegram .

"Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів", - заявив Зеленський.

За його словами, удари РФ підкреслюють, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі.

"Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики", - підкреслив глава держави.

Президент України також зазначив, що кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

Україна посилює ППО

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський повідомив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Президент додав, що в України буде ще менше зброї, якщо війна триватиме й далі.

Зазначимо, напередодні засідання "Рамштайн" Україна узгодила з Бельгією та Іспанією посилення ППО та розширення авіаційної підтримки для Повітряних сил ЗСУ.