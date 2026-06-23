Україна з Польщею намагаються "згладити кути" у відносинах, - МЗС
Україна веде "спокійну дипломатичну роботу" з польською стороною, аби знизити емоційну напругу та врегулювати загострення у двосторонніх відносинах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник МЗС Георгій Тихий заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, Київ виступає за конструктивний діалог і постійно підтримує контакт із польськими дипломатами. Незважаючи на обмін гучними заявами та "яскраві заголовки" в медіа, країни працюють над "згладжуванням гострих кутів".
"Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми - за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", - зазначив Тихий.
Речник МЗС також підкреслив, що нинішня напруженість стосується насамперед позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Він додав, що її "не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства".
Крім того, Тихий закликав пам'ятати, що Україна та Польща є союзниками, яких об’єднує спільний ворог - Росія.
Конфлікт між Україною та Польщею
У неділю, 21 червня, Володимир Зеленський заявив, що його польський колега використовує розпалювання ненависті до українців як інструмент внутрішньополітичної боротьби. За словами глави держави, Навроцький повторює помилки, яких свого часу припустився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Також Зеленський наголосив, що саме українці сьогодні ціною власних життів захищають безпеку не лише своєї країни, а й Польщі та всього Європейського Союзу.
Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі.
Причиною такого кроку стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.
Після цього про намір відмовитися від польських відзнак заявили колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Аналогічне рішення озвучили керівник ОП Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга та ексглава уряду Володимир Гройсман.
Детальніше про дипломатичне загострення між Києвом і Варшавою та його можливі наслідки для України - в окремому матеріалі РБК-Україна.