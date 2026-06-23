Україна з Польщею намагаються "згладити кути" у відносинах, - МЗС

Україна веде "спокійну дипломатичну роботу" з польською стороною, аби знизити емоційну напругу та врегулювати загострення у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник МЗС Георгій Тихий заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, Київ виступає за конструктивний діалог і постійно підтримує контакт із польськими дипломатами. Незважаючи на обмін гучними заявами та "яскраві заголовки" в медіа, країни працюють над "згладжуванням гострих кутів".

"Ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми - за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", - зазначив Тихий.

Речник МЗС також підкреслив, що нинішня напруженість стосується насамперед позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Він додав, що її "не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства".

Крім того, Тихий закликав пам'ятати, що Україна та Польща є союзниками, яких об’єднує спільний ворог - Росія.

Конфлікт між Україною та Польщею

У неділю, 21 червня, Володимир Зеленський заявив, що його польський колега використовує розпалювання ненависті до українців як інструмент внутрішньополітичної боротьби. За словами глави держави, Навроцький повторює помилки, яких свого часу припустився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Також Зеленський наголосив, що саме українці сьогодні ціною власних життів захищають безпеку не лише своєї країни, а й Польщі та всього Європейського Союзу.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди Польщі.

Причиною такого кроку стало присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.