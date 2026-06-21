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Зеленський порівняв Навроцького з Орбаном: це погано закінчиться

21:33 21.06.2026 Нд
2 хв
Зеленський розкрив мотиви польського президента
aimg Сергій Козачук
Зеленський порівняв Навроцького з Орбаном: це погано закінчиться Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Польщі Кароль Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу за рахунок розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки колишнього угорського прем'єра Віктора Орбана.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Політична боротьба та радикалізація

За словами глави держави, спроби заробляти політичні дивіденди на ненависті до сусіднього народу є абсолютно помилковими. Це веде до радикалізації суспільства і може закінчитися дуже поганою ескалацією.

"Я вважаю, що після того, як він ухвалив це рішення, він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття ненависті до українців. Те, що робив Орбан, і вважаю, що закінчиться погано", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що саме українці зараз захищають та гинуть за безпеку Польщі та всієї Європи, а не навпаки.

Зеленський порівняв Навроцького з Орбаном: це погано закінчитьсяФото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)

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Символічні подарунки та електоральний процес

Зеленський також розповів про системність цієї проблеми, згадавши свій перший офіційний візит до Польщі. Тоді під час рукостискання польський колега подарував йому книгу про Волинську трагедію.

При цьому сам президент Польщі, попри заяви про підтримку, жодного разу не відвідав Україну.

Український лідер пояснив таку поведінку виключно електоральними процесами, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра. Навроцький намагається зробити все, щоб його партія виграла у політсили Дональда Туска.

Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник ОП Кирило Буданов та першого заступника керівника ОП Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки президента, що польська сторона керується виключно політичними інтересами.

Інші заяви президента

Нагадаємо, останнім часом Україна суттєво посилила атаки по російських військових та енергетичних об'єктах у глибокому тилу РФ. Зокрема, українські безпілотники вперше успішно уразили нафтопереробний завод у Тюмені за новою технологією компанії Fire Point, подолавши маршрут у понад 2500 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський анонсував появу нових дронів із дальністю понад 3000 кілометрів та пообіцяв щоденну відповідь на російський терор.

Паралельно з розвитком далекобійної зброї Київ веде переговори щодо локалізації виробництва дефіцитного озброєння. Наразі Україна має всі технічні можливості для виробництва власних ракет до систем Patriot.

За словами глави держави, всі європейські та американські компанії вже дали свою згоду, і тепер для запуску ліній в Україні очікується лише фінальне рішення та підпис президента США Дональда Трампа.

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