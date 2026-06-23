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Украина с Польшей пытаются "сгладить углы" в отношениях, - МИД

20:59 23.06.2026 Вт
2 мин
Чьей позиции прежде всего касается напряженность между странами?
aimg Валерий Ульяненко
Украина с Польшей пытаются "сгладить углы" в отношениях, - МИД Фото: Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина ведет "спокойную дипломатическую работу" с польской стороной, чтобы снизить эмоциональное напряжение и урегулировать обострение в двусторонних отношениях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил в эфире телемарафона.

По его словам, Киев выступает за конструктивный диалог и постоянно поддерживает контакты с польскими дипломатами. Несмотря на обмен громкими заявлениями и яркие заголовки в медиа, страны работают над "сглаживанием острых углов".

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"Мы работаем над тем, чтобы все-таки эти острые углы и эмоции успокаивать. Украинская позиция очень взвешена. Мы - за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", - отметил Тихий.

Спикер МИД также подчеркнул, что нынешняя напряженность касается, прежде всего, позиции президента Польши Кароля Навроцкого. Он добавил, что ее "не нужно отождествлять ее ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества".

Кроме того, Тихий призвал помнить, что Украина и Польша являются союзниками, которых объединяет общий враг - Россия.

Конфликт между Украиной и Польшей

В воскресенье, 21 июня, Владимир Зеленский заявил, что его польский коллега использует разжигание ненависти к украинцам как инструмент внутриполитической борьбы. По словам главы государства, Навроцкий повторяет ошибки, которые в свое время допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также Зеленский подчеркнул, что именно украинцы сегодня ценой собственных жизней защищают безопасность не только своей страны, но и Польши и всего Европейского Союза.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши.

Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.

После этого о намерении отказаться от польских знаков отличия заявили бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Аналогичное решение озвучили руководитель ОП Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига и эксглава правительства Владимир Гройсман.

Детальнее о дипломатическом обострении между Киевом и Варшавой и его возможных последствиях для Украины - в отдельном материале РБК-Украина.

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