Украина с Польшей пытаются "сгладить углы" в отношениях, - МИД

Украина ведет "спокойную дипломатическую работу" с польской стороной, чтобы снизить эмоциональное напряжение и урегулировать обострение в двусторонних отношениях.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил в эфире телемарафона.

По его словам, Киев выступает за конструктивный диалог и постоянно поддерживает контакты с польскими дипломатами. Несмотря на обмен громкими заявлениями и яркие заголовки в медиа, страны работают над "сглаживанием острых углов".

"Мы работаем над тем, чтобы все-таки эти острые углы и эмоции успокаивать. Украинская позиция очень взвешена. Мы - за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого", - отметил Тихий.

Спикер МИД также подчеркнул, что нынешняя напряженность касается, прежде всего, позиции президента Польши Кароля Навроцкого. Он добавил, что ее "не нужно отождествлять ее ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества".

Кроме того, Тихий призвал помнить, что Украина и Польша являются союзниками, которых объединяет общий враг - Россия.

Конфликт между Украиной и Польшей

В воскресенье, 21 июня, Владимир Зеленский заявил, что его польский коллега использует разжигание ненависти к украинцам как инструмент внутриполитической борьбы. По словам главы государства, Навроцкий повторяет ошибки, которые в свое время допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также Зеленский подчеркнул, что именно украинцы сегодня ценой собственных жизней защищают безопасность не только своей страны, но и Польши и всего Европейского Союза.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши.

Причиной такого шага стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА.