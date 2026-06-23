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Зеленський не поїде у Польщу на конференцію з відновлення України: хто очолить делегацію

13:53 23.06.2026 Вт
1 хв
На конференції не буде ні польського, ні українського президентів
aimg Олена Чупровська
Зеленський не поїде у Польщу на конференцію з відновлення України: хто очолить делегацію Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Стало відомо, хто очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську замість президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", - заявила Свириденко.

Хто їде від України

До складу делегації увійдуть:

  • представники українського бізнесу;
  • керівники державних компаній;
  • представники громад з усіх регіонів країни;
  • урядовці та парламентарі.

Програма передбачає заходи різного рівня.

Перед командою стоїть чітке завдання. За словами Свириденко, потрібно досягти домовленостей, які зміцнять обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво.

"Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю", - додала вона.

Конференція URC-2026 відбудеться 25-26 червня у Гданську.

Нагадаємо, на тлі підготовки до конференції загострилися відносини між Україною та Польщею. Через це президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на захід.

Як повідомляло РБК-Україна, скандал між двома країнами розгорівся через орден Білого Орла, який Навроцький вирішив забрати у Зеленськогою

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