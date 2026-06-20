Не тільки Зеленський і Кучма: Ющенко теж відмовився від Ордену Білого Орла

Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордену Білого Орла. Причиною стала незгода з рішенням чинного лідера Польщі позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Ющенко Ірина Ванникова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у Facebook.

За її словами, ця нагорода була вручена не лише конкретній люди, а стала знаком поваги до українського народу, "який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі".

"Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні", - йдеться у повідомленні.

Речниця нагадала, що Ющенко в президент Польщі Лех Качинський у 2009 році свідомо обрали шлях примирення між українцями і поляками. Зокрема, вони вшановували польських жертв у Гуті Пеняцькій та українських жертв у Павлокомі.

"Тоді українці та поляки разом проходили через непрості й болючі сторінки нашої спільної історії. Це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного. Саме так народжувалося справжнє примирення, повага між українцями та поляками", - пише Ірина Ванникова.

Вона наголосила, що ніколи не забуде перші місяці повномасштабного вторгнення РФ і руку допомогу, яку протягнула Польща. Водночас речниця нагадала, що сьогодні українці захищають не лише свою країну.

"Україна сьогодні захищає не лише себе. Наші військові захищають східний кордон усієї Європи. І будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля", - резюмувала Ванникова.