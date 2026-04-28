Україна з початку війни збільшила на 170% дальність ударів по РФ

У 2022 році було уражено бомбардувальники Ту-95 на авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області, розташованій на відстані у 650 км.

У 2024 році дальність ураження українськими дронами зросла до 1200 км - під ударом опинився завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Того ж року безпілотники долетіли до НПЗ "Газпром Нєфтєхім Салават" за 1500 км від кордону.

Цього року було встановлено рекордну відстань до цілі українських дронів - 1750 км. Вони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі.

Фото: українські дрони збільшили дальність ударів по РФ (інфографіка Міноборони)

"Лише цього березня наші безпілотники завітали на 5 стратегічних заводів і 10 об’єктів російської нафтопереробки. Географія операцій - від окупованого Криму до Ленінградської області", - йдеться у заяві Міноборони.

У відомстві наголосили, що далекобійні удари є не просто демонстрацією можливостей, а способом позбавити країну-агресорку ресурсів для наступу і продовження війни.

Удари по важливих об'єктах РФ

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ уточнив наслідки удару в середині квітня по НПЗ у Туапсе: знищено 24 резервуари, ще чотири були пошкоджені.

Зазначимо 16 квітня, після першої атаки, "Туапсинський" завод фактично повністю зупинив роботу. Димова хмара над Туапсе розтягнулась на понад 300 кілометрів. Супутники NASA зафіксували активні осередки займання на території підприємства ще кілька діб.