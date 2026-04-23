СБУ уразила важливу НПС "Горький" у Росії, спалахнула масштабна пожежа (фото)

13:27 23.04.2026 Чт
Дрони прилетіли по трьох резервуарах з нафтою
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Фото: нафтоперекачувальну станцію "Горький" (соцмережі)

В ніч на четвер, 23 квітня, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області РФ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Читайте також: У Росії ще два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів

НПС "Горький" є важливою ланкою нафтотранспортної системи Росії та входить до структури АТ "Транснефть - Верхняя Волга".

Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут - Горький - Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.

Згідно з попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

Фото: пожежа на НПС "Горький" (соцмережі)

"Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування", - наголосило джерело.

Воно зазначило, що у підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України.

Нагадаємо, у країні-агресорці після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

Крім того, в ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. На місцевому НПЗ пролунали вибухи.

Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні
