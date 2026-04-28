Українські дрони повторно атакували НПЗ "Туапсинський" та важливу РЛС, - Генштаб
Українські безпілотники знову атакували НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, в результаті чого виникла серйозна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї", - повідомили у Генштабі.
Зазначається, що це підприємство задіяне у забезпеченні армії РФ на території України. Так, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території НПЗ з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Також українські воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого в тимчасово окупованому Криму.
Окрім цього, ЗСУ уразили командні пункти РФ поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.
Серед іншого, влучними ударами уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.
Удари по НПЗ у Туапсе
Як повідомляло РБК-Україна, Генеральний штаб ЗСУ уточнив наслідки удару в середині квітня по НПЗ у Туапсе: знищено 24 резервуари, ще чотири зазнали пошкоджень.
Тим часом 16 квітня, після першої атаки, завод фактично повністю зупинив роботу. Після ударів над Туапсе піднявся густий дим, який розтягнувся на понад 300 кілометрів – аж до Ставрополя. Супутники NASA зафіксували активні осередки займання на території підприємства ще кілька діб.