Українські дрони повторно атакували НПЗ "Туапсинський" та важливу РЛС, - Генштаб

Українські безпілотники знову атакували НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, в результаті чого виникла серйозна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї", - повідомили у Генштабі.

Зазначається, що це підприємство задіяне у забезпеченні армії РФ на території України. Так, зафіксовано влучання ударних БпЛА по території НПЗ з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також українські воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого в тимчасово окупованому Криму.

Окрім цього, ЗСУ уразили командні пункти РФ поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого, влучними ударами уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.