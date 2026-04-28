Украина с начала войны увеличила на 170% дальность ударов по РФ

В 2022 году были поражены бомбардировщики Ту-95 на авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, расположенной на расстоянии в 650 км.

В 2024 году дальность поражения украинскими дронами выросла до 1200 км - под ударом оказался завод по производству "Шахедов" в Алабуге. В том же году беспилотники долетели до НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" в 1500 км от границы.

В этом году было установлено рекордное расстояние до цели украинских дронов - 1750 км. Они поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

Фото: украинские дроны увеличили дальность ударов по РФ (инфографика Минобороны)

"Только в этом марте наши беспилотники посетили 5 стратегических заводов и 10 объектов российской нефтепереработки. География операций - от оккупированного Крыма до Ленинградской области", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что дальнобойные удары являются не просто демонстрацией возможностей, а способом лишить страну-агрессора ресурсов для наступления и продолжения войны.

Удары по важным объектам РФ

Напомним, Генштаб ВСУ уточнил последствия удара в середине апреля по НПЗ в Туапсе: уничтожено 24 резервуара, еще четыре были повреждены.

Отметим 16 апреля, после первой атаки, "Туапсинский" завод фактически полностью остановил работу. Дымовое облако над Туапсе растянулось более чем на 300 километров. Спутники NASA зафиксировали активные очаги возгорания на территории предприятия еще несколько суток.