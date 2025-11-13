ua en ru
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський

Четвер 13 листопада 2025 09:38
Україна почала спільно з США випускати дрони-перехоплювачі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Україна вже певний час тому почала виробляти безпілотники-перехоплювачі разом зі Сполученими Штатами.

"Це американо-українське виробництво, спільне виробництво. Я сподіваюся, що в майбутньому у нас буде більше (дронів-перехоплювачів – ред.)", - заявив президент України.

Що передувало

Раніше Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли. Водночас президент підкреслив, що це "непроста історія".

Також раніше очільник Міноборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він повідомив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

Зазначимо, Україна вже має дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.

Окрім того, восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів. Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".

