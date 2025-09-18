"Не питання". Україна забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це відповідь на нічні атаки ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів", - заявив глава Міноборони на пресконференції з польським колегою Владиславом Касіняк-Камишем у Києві.

За його словами, цей рівень буде досягнутий найближчим часом. Мета цього проекту - перехоплення всіх дронів ворога в Україні.

При цьому міністр зазначив, що для України - "не питання випускати 1000 дронів".

“Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення", - наголосив Шмигаль.

Він стверджує, що є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів.

“Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари тощо. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена”, - запевнив глава Міноборони.