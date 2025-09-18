ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Не питання". Україна забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль

Четвер 18 вересня 2025 15:09
UA EN RU
"Не питання". Україна забезпечить 1000 дронів-перехоплювачів на добу, - Шмигаль Фото: глава Міноброни україни Денис Шмигаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Маловічко Юлія

Міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом. За його словами, це відповідь на нічні атаки ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми поставили собі ціль 1000 дронів. Це не просто ціль, це необхідність, аби ефективно збивати всі російські дрони. Ми розуміємо, що 800 дронів за ніч - це той рівень, який РФ уже продемонструвала на практиці. Відповідно, нам треба мати не менше 1000 дронів-перехоплювачів", - заявив глава Міноборони на пресконференції з польським колегою Владиславом Касіняк-Камишем у Києві.

За його словами, цей рівень буде досягнутий найближчим часом. Мета цього проекту - перехоплення всіх дронів ворога в Україні.

При цьому міністр зазначив, що для України - "не питання випускати 1000 дронів".

“Ми можемо досягнути цього рівня дуже швидко. Прямо вже. Питання в кількості наземних комплексів управління, в кількості радарів, кількості відповідних елементів, які зокрема використовують штучний інтелект для наведення", - наголосив Шмигаль.

Він стверджує, що є ціла екосистема перехоплення дронів, і вона складається не лише з дронів-перехоплювачів.

“Це лише вершина айсберга великої координованої системи, яка має працювати, яка включає РЕБ-системи, радари тощо. Великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком рухаємося до мети, яка поставлена”, - запевнив глава Міноборони.

Польський міністр оборони з делегацією в Києві

Сьогодні зранку голова сил оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш приїхав до Києва разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни.

В рамках зустрічі з українською стороною було досягнуто низку домовленостей, зокрема про спільне створення оперативної групи з безпілотних систем.

Ще повідомлялось, що Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Вона передбачає, зокрема, перехоплення українського досвіду застосування дронів на полі бою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною