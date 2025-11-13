ua en ru
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский

Четверг 13 ноября 2025 09:38
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский
Автор: Константин Широкун

Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Украина уже некоторое время назад начала производить беспилотники-перехватчики вместе с Соединенными Штатами.

"Это американо-украинское производство, совместное производство. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше (дронов-перехватчиков - ред.)", - заявил президент Украины.

Что предшествовало

Ранее Зеленский заявил, что до конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы. В то же время президент подчеркнул, что это "непростая история".

Также ранее глава Минобороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он сообщил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

Отметим, Украина уже имеет дроны-перехватчики, которые могут противостоять российским "Шахедам" с реактивными двигателями.

Кроме того, осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков. Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".

