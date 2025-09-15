Україна має дрони-перехоплювачі для знищення реактивних "Шахедів", - Паліса
В України вже є дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "Новини.Live" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
Журналіст запитала у Паліси, яку ефективність демонструють українські дрони-перехоплювачі.
"Різна модель демонструє різну. Але на це впливає дуже багато факторів, починаючи від моделі, завершуючи навченістю екіпажу, погодними умовами", - відповів Паліса.
За його словами, Україна намагається вибудувати оптимальну систему на різних рубежах і висотах, щоб ефективно справлятися з усіма масованими загрозами з повітря.
Також у заступника керівника ОП запитали, чи є в України захист від російських реактивних "Шахедів".
"У нас є теж дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "Шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається і ми на місці не стоїмо, у нас іншого варіанту немає", - зазначив Паліса.
Реактивні "Шахеди"
Нагадаємо, російські окупанти вже кілька разів використовували для ударів по мирних містах України реактивні "Шахеди".
Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко, такі безпілотники не є невразливими.
Романенко зазначав, що в деяких випадках реактивні "Шахеди" знищити навіть простіше, ніж звичайні.