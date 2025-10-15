ЗСУ зможуть збивати КАБи? Україна анонсувала фінальні випробування перехоплювачів
Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони-перехоплювачі.
Про це журналістам у Брюсселі сказав старший національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський, повідомляє РБК-Україна.
Конкурс інновацій НАТО
Вишнівський розповів, що в НАТО є конкурс, який називається "Інноваційний челендж".
"Загалом НАТО має річний цикл інновацій, і якщо під час цього річного циклу інновацій вони не знаходять якогось рішення, вони звертаються до інноваційного конкурсу", - уточнив він.
За словами полковника, Україна написала сценарії, як застосовуються КАБи, і окреслила результат, який хотіла б отримати. Після цього було отримано 40 заявок. Їх перевіркою займалося журі з експертів НАТО та експертів з України, які займаються протидією КАБам.
"У нас виявилося три фіналісти. Я не можу називати станом на цей момент ім'я компаній. Але ми отримали дрон-перехоплювач, ми отримали рій дронів. І станом на сьогоднішній день у нас є штучний інтелект, який ми можемо заливати в будь-який дрон-перехоплювач, і він буде донаводити дрони на ціль", - розповів Вишнівський.
Фінальні випробування перехоплювачів
Він уточнив, що технологія все ще потребує доопрацювання. Такі рішення вже виявилися надзвичайно ефективними проти різних дронів типу "Шахед". Фінальні випробування заплановані в районі 20 жовтня на полігоні Біскарос у Франції.
Під час фінальних випробувань компанія має підтвердити свої тактико-технічні характеристики на полі бою.
"Будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники, і вони повинні будуть по них відпрацювати", - зазначив Вишнівський.
На уточнююче запитання про те, чи було метою знайти протидію КАБам, полковник підкреслив:
"Поки що воно (рішення - ред.) потребує доопрацювання, але натомість ви знайшли протидію, зокрема й дронам".
Компанії, які розробили такі інновації, є європейсько-українськими, додав Вишнівський.
Збиття КАБів
Нагадаємо, у лютому цього року російські окупанти атакували Запоріжжя авіаційними авіабомбами.
Після цього начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в момент атаки українським воїнам вдалося збити КАБ.
Він зазначив, що це "вже не перший випадок" знищення керованих авіабомб українськими захисниками.
Як саме Україна збила КАБ - Ігнат не уточнив.