ЗСУ зможуть збивати КАБи? Україна анонсувала фінальні випробування перехоплювачів

Брюссель, Середа 15 жовтня 2025 19:46
ЗСУ зможуть збивати КАБи? Україна анонсувала фінальні випробування перехоплювачів Ілюстративне фото: Росія запускає КАБи за допомогою Су-34 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони-перехоплювачі.

Про це журналістам у Брюсселі сказав старший національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський, повідомляє РБК-Україна.

Конкурс інновацій НАТО

Вишнівський розповів, що в НАТО є конкурс, який називається "Інноваційний челендж".

"Загалом НАТО має річний цикл інновацій, і якщо під час цього річного циклу інновацій вони не знаходять якогось рішення, вони звертаються до інноваційного конкурсу", - уточнив він.

За словами полковника, Україна написала сценарії, як застосовуються КАБи, і окреслила результат, який хотіла б отримати. Після цього було отримано 40 заявок. Їх перевіркою займалося журі з експертів НАТО та експертів з України, які займаються протидією КАБам.

"У нас виявилося три фіналісти. Я не можу називати станом на цей момент ім'я компаній. Але ми отримали дрон-перехоплювач, ми отримали рій дронів. І станом на сьогоднішній день у нас є штучний інтелект, який ми можемо заливати в будь-який дрон-перехоплювач, і він буде донаводити дрони на ціль", - розповів Вишнівський.

Фінальні випробування перехоплювачів

Він уточнив, що технологія все ще потребує доопрацювання. Такі рішення вже виявилися надзвичайно ефективними проти різних дронів типу "Шахед". Фінальні випробування заплановані в районі 20 жовтня на полігоні Біскарос у Франції.

Під час фінальних випробувань компанія має підтвердити свої тактико-технічні характеристики на полі бою.

"Будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники, і вони повинні будуть по них відпрацювати", - зазначив Вишнівський.

На уточнююче запитання про те, чи було метою знайти протидію КАБам, полковник підкреслив:

"Поки що воно (рішення - ред.) потребує доопрацювання, але натомість ви знайшли протидію, зокрема й дронам".

Компанії, які розробили такі інновації, є європейсько-українськими, додав Вишнівський.

Збиття КАБів

Нагадаємо, у лютому цього року російські окупанти атакували Запоріжжя авіаційними авіабомбами.

Після цього начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в момент атаки українським воїнам вдалося збити КАБ.

Він зазначив, що це "вже не перший випадок" знищення керованих авіабомб українськими захисниками.

Як саме Україна збила КАБ - Ігнат не уточнив.

ППО Авіаудари Війна в Україні Дрони
