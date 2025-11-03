"Іноді прилітає": Зеленський розповів, що заважає збирати дрони-перехоплювачі

До кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.