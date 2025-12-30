Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела
Печерський райсуд Києва обрав адвокату Сергію Стецюку, пов'язаному з олігархом Ігорем Коломойським, запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою з можливістю внесення застави 4 млн 239 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна в пресслужбі Офісу генпрокурора
Прокуратура просила призначити арешт з альтернативою застави у розмірі 40 млн гривень, посилаючись на майновий стан підозрюваного.
Що передувало
Служба безпеки України й поліція викрили київського адвоката, який вимагав хабарі за "допомогу у вирішенні податкових питань". Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Сергія Стецюка - помічника та адвоката олігарха Ігоря Коломойського.
Згідно з даними слідства, адвокат вимагав від керівництва однієї з компаній Києва 100 тисяч доларів за сприяння у "врегулюванні" податкових питань. За його твердженням, вони нібито були в бухгалтерській звітності підприємства.
Повідомляється, що Стецюк запевняв підприємців, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів, і переконував, що у разі відмови від його "послуг" їм доведеться сплатити до держбюджету майже 1 млрд гривень штрафу.
Після того, як бізнесмени дали згоду на передачу готівку, адвокат, за даними слідства, залучив свого знайомого як посередника для отримання грошей.
Що відомо про Стецюка
Сергій Стецюк - юрист, який відомий за низкою судових справ, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
На додачу до юридичної практики, він обіймає посаду почесного консула Республіки Молдова в Дніпрі. У цьому статусі він курирує питання економічної дипломатії та сприяє розвитку культурних зв'язків між двома державами.
Нагадаємо, у вівторок, 30 грудня, у Вищому антикорупційному суді України обрали запобіжний захід і нардепу від фракції "Слуга народу" Юрію Кісєлю. Депутат відмовився коментувати рішення суду, але повідомив, що в якості запобіжного заходу йому обрали заставу.