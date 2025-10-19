Дешеві українські дрони-перехоплювачі переписують правила війни, - Business Insider

Українські інженери створили дешеві безпілотники-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів". Ця технологія змінює уявлення про повітряну війну та стає ключовим елементом оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider .

Приблизно через рік після початку повномасштабної війни з Росією український інструктор з безпілотників представив ідею, яку військові спершу вважали нереальною - використання квадрокоптерів для перехоплення розвідувальних дронів противника.

Солдати тоді сумнівалися у можливості маневрувати невеликим дроном, щоб влучити у швидку ціль, жартуючи, що ініціатор проєкту "надивився “Зоряних війн".

Однак задум став реальністю: те, що колись здавалось фантастикою, тепер є важливим елементом української оборони.

Як повідомляє Business Insider, Україна дедалі активніше використовує дешеві безпілотники-перехоплювачі для знищення російських ударних дронів. Під час одного з нещодавніх масованих обстрілів вони збили понад 150 безпілотників.

Наразі Україна прагне налагодити виробництво до 1000 таких перехоплювачів щодня.

Ця технологія має значення не лише для України - вона демонструє, як у майбутньому можна ефективно протидіяти масованим атакам дронів за допомогою недорогих рішень.

НАТО звертає увагу на розробки України

У НАТО звертають увагу на українські розробки. За словами адмірала П’єра Вандьє, Верховного головнокомандувача об’єднаних сил Альянсу з питань трансформації, безпілотники-перехоплювачі типу "удар на знищення" є одним із найперспективніших засобів захисту від російських атак.

Business Insider зазначає, що журналісти видання поспілкувалися з українськими інженерами, пілотами та виробниками, які розповіли, як технологія, що починалася як експеримент, перетворилася на головний оборонний пріоритет.

"Зі зростанням кількості загроз з боку безпілотників зростав і тиск на захисників з обох сторін, щоб вони використовували відносно дешеві та прості засоби протидії", - пояснив Сем Бендетт, радник програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу США.