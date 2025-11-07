Україна отримала БТР Patria, а Зеленський затвердив санкції проти РФ: новини за 6 листопада
Латвія передала Україні понад 20 бронетранспортерів Patria. Тим часом президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти Росії.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 6 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.
Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria
Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин відбулася в Ризі на військовій базі "Адажі".
При цьому латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.
Енергоносії, електроніка і не тільки. Зеленський підписав новий пакет санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії.
Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.
Ситуація змінилася: Рютте заявив, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів
Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, проте ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи і вийшов уперед, розповів генсек Марк Рютте.
Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна й надалі залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі.
Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро
Євросоюз досяг попередньої домовленості про приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро.
Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень і розробок в оборонній сфері між європейськими країнами.
Віткофф побачив "прогрес" у завершенні війни в Україні: потрібно вирішити після Гази
Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення. Вашингтон переконаний, що йому вдасться це зробити, заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.
"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України", - зазначив він.