ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна отримала БТР Patria, а Зеленський затвердив санкції проти РФ: новини за 6 листопада

Україна, П'ятниця 07 листопада 2025 06:30
UA EN RU
Україна отримала БТР Patria, а Зеленський затвердив санкції проти РФ: новини за 6 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Латвія передала Україні понад 20 бронетранспортерів Patria. Тим часом президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти Росії.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 6 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин відбулася в Ризі на військовій базі "Адажі".

При цьому латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Енергоносії, електроніка і не тільки. Зеленський підписав новий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії.

Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.

Ситуація змінилася: Рютте заявив, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, проте ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи і вийшов уперед, розповів генсек Марк Рютте.

Він наголосив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна й надалі залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі.

Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро

Євросоюз досяг попередньої домовленості про приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро.

Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень і розробок в оборонній сфері між європейськими країнами.

Віткофф побачив "прогрес" у завершенні війни в Україні: потрібно вирішити після Гази

Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення. Вашингтон переконаний, що йому вдасться це зробити, заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Стів Віткофф Допомога Україні Військова допомога
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України