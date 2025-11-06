Енергоносії, електроніка і не тільки. Зеленський підписав новий пакет санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії. Серед ключових галузей, на які спрямовані нові економічні обмеження, - енергоносії та електроніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій партнерів в українській юрисдикції, і відсьогодні набуває чинності в Україні 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну", - заявив Зеленський.

Він також додав, що новий пакет діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно.

"Застосовуємо й наші нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати. Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах", - додав президент України.

Глава держави також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти премʼєр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення війни, будь-які російські ескалації заслуговують на належну та відчутну відповідь", - підсумував Зеленський.