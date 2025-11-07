ua en ru
Украина получила БТР Patria, а Зеленский утвердил санкции против РФ: новости за 6 ноября

Украина, Пятница 07 ноября 2025 06:30
Украина получила БТР Patria, а Зеленский утвердил санкции против РФ: новости за 6 ноября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Латвия передала Украине более 20 бронетранспортеров Patria. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против России.

Более детально о том, что произошло в четверг, 6 ноября, - в материале РБК-Украина.

Украина получила от Латвии более двух десятков БТР Patria

Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась в Риге на военной базе "Адажи".

При этом латвийцы передали Украине еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи.

Энергоносители, электроника и не только. Зеленский подписал новый пакет санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России.

Среди ключевых отраслей, на которые направлены новые экономические ограничения, - энергоносители и электроника.

Ситуация изменилась: Рютте заявил, что НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

До недавнего времени Россия опережала союзников НАТО в производстве боеприпасов, однако ситуация кардинально изменилась: Альянс нарастил темпы и вышел вперед, рассказал генсек Марк Рютте.

Он подчеркнул, что опасность, которую представляет Россия, не исчезнет даже после завершения войны, ведь страна продолжит быть дестабилизирующей силой в Европе и мире.

Евросоюз откроет Украине доступ к оборонному фонду с бюджетом 8 млрд евро

Евросоюз достиг предварительной договоренности о присоединении Украины к Европейскому оборонному фонду, бюджет которого составляет около 8 млрд евро.

Фонд (European Defence Fund) осуществляет финансирование совместных исследований и разработок в оборонной сфере между европейскими странами.

Уиткофф увидел "прогресс" в завершении войны в Украине: нужно решить после Газы

Соединенные Штаты считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для решения. Вашингтон убежден, что ему удастся это сделать, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины", - отметил он.

