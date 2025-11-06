Ситуація змінилась: Рютте заявив, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів

Донедавна Росія випереджала союзників НАТО у виробництві боєприпасів, однак ситуація кардинально змінилася: Альянс наростив темпи та вийшов уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову генерального секретаря НАТО Марка Рютте на форумі НАТО.

Генеральний секретар НАТО заявив, що світ стикається з реальними та довгостроковими загрозами, головною з яких залишається непровокована війна Росії проти України.

Він підкреслив, що небезпека, яку становить Росія, не зникне навіть після завершення війни, адже країна продовжить бути дестабілізуючою силою в Європі та світі.

За його словами, Росія діє не самостійно: вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами, розширюючи оборонну взаємодію до безпрецедентного рівня.

Ці країни, за даними генсека, готуються до довготривалої конфронтації та працюють над тим, щоб підірвати глобальні правила.

У НАТО наголосили, що Альянс має бути готовим до цих викликів, зберігаючи принцип "миру через силу". Для цього необхідно зосередитися на трьох ключових факторах:

збільшенні кількості озброєнь,

креативності,

співпраці.

Генсек підкреслив, що країни НАТО вже володіють найсучаснішими системами, які забезпечують перевагу, але потрібні більші обсяги виробництва і швидкі поставки.

"Ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті", - наголосив Рютте.

За його даними, по всій території НАТО відкриваються десятки нових виробничих ліній, розширюються існуючі потужності, а обсяги виробництва зброї є найвищими за останнє десятиліття.

"Ми виробляємо більше, ніж за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", - підсумував він.