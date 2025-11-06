ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро

Бельгія, Четвер 06 листопада 2025 15:58
UA EN RU
Євросоюз відкриє Україні доступ до оборонного фонду з бюджетом 8 млрд євро Фото: Україні нададуть доступ до оборонних досліджень Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 5 листопада, Євросоюз досяг попередньої домовленості щодо приєднання України до Європейського оборонного фонду, бюджет якого становить близько 8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Фонд (European Defence Fund) здійснює фінансування спільних досліджень та розробок в оборонній сфері між європейськими країнами. Мета - зміцнення конкурентоспроможності і технологічної незалежності оборонної промисловості Євросоюзу.

Україна в межах угоди отримає доступ до спільних європейських досліджень і розробок в оборонній сфері.

Основний аспект домовленості - заходи стимулювання інвестицій у сферу оборони в межах чинного європейського бюджету з метою реалізації плану ReArm Europe. Він спрямований на збільшення оборонних витрат і зміцнення військових спроможностей ЄС.

Латвійський євродепутат Ріхард Колс, який проводив переговори від парламенту, назвав угоду "чітким сигналом, що ЄС нарешті починає ставитися до оборонних інвестицій з серйозністю, якої вимагають часи".

Зазначається, що план ReArm Europe передбачає залучення європейськими країнами до 800 млрд євро на оборону.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що донедавна РФ виробляла більше боєприпасів, ніж усі країни-члени разом узяті, проте ситуація змінилася.

За його словами, країни НАТО вже мають найсучасніші системи, які забезпечують перевагу, а обсяги виробництва зброї - найвищі за останнє десятиліття.

РБК-Україна також писало, що Україна отримала статус розширеного партнера Об’єднаних експедиційних сил (JEF). Цей Альянс діє поза межами НАТО, проте доповнює його можливості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Рада Європи
Новини
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Майже 2600 гірників під землею. РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України