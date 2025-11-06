Віткофф побачив "прогрес" у завершенні війни в Україні: треба вирішити після Гази

Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення. Вашингтон переконаний, що йому вдасться це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив спецпосланник президента США Стів Віткофф на Американському бізнес-форумі в Маямі.

Він наголосив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес і додав, що цей конфлікт "потрібно вирішити наступним" після Гази.

"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники", - сказав спецпосланник Трампа.

За його словами, американський лідер "постійно стежить" за темою врегулювання війни в Україні.