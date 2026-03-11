Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС

Евросоюз предоставит Украине обещанный кредит в 90 миллиардов евро, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как рассказали изданию два европейских дипломата, лидеры стран ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Там они будут пытаться убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо придерживаться своего обещания одобрить кредит, который должен обеспечить две трети денег, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года.

"Но если эти политики откажутся отступить, страны Балтии и Северной Европы имеют план предоставления Украине средств, чтобы удержать ее на плаву в течение первой половины года", - отметили источники Politico.

В частности, речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 миллиардов евро, которые не требуют одобрения ЕС.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что его правительство готово предоставить Киеву 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.