Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Евросоюз предоставит Украине обещанный кредит в 90 миллиардов евро, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как рассказали изданию два европейских дипломата, лидеры стран ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе.
Там они будут пытаться убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо придерживаться своего обещания одобрить кредит, который должен обеспечить две трети денег, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года.
"Но если эти политики откажутся отступить, страны Балтии и Северной Европы имеют план предоставления Украине средств, чтобы удержать ее на плаву в течение первой половины года", - отметили источники Politico.
В частности, речь идет о двусторонних займах на сумму около 30 миллиардов евро, которые не требуют одобрения ЕС.
Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хайнен сообщил, что его правительство готово предоставить Киеву 3,5 миллиарда евро в год до 2029 года в виде двусторонней поддержки.
Что известно о блокировании кредита
Напомним, 18 декабря 2025 года Европейский Совет в Брюсселе согласовал заем ЕС в поддержку Украины, а 14 января 2026 года его представила Еврокомиссия.
Сумма кредита составляет 90 миллиардов евро и должна покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы.
Однако Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана блокирует предоставление макрофинансовой помощи. Основным условием Будапешт называет возобновление поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также угрожает наложить вето на пакет помощи для Украины, если инспекторы не смогут осмотреть поврежденный нефтепровод "Дружба".
Из-за блокировки Киев может остаться без финансирования уже весной этого года.