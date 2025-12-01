Україна наполягає на особистому контакті Зеленського і Трампа, - джерело

Після зустрічі української та американської делегацій у Флориді поки не визначено, де і коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо мирної угоди. Але робочі контакти між Україною та США не припиняються.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.