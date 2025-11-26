Трамп про візит Зеленського до Вашингтона: він би хотів, але спочатку потрібно довести угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський знову хотів би прибути в Білий дім. Однак, додав він, для початку потрібно до кінця довести мирну угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали, чи очікує Трамп, що до нього приїде Володимир Зеленський, на що лідер США відповів: "Він хотів би приїхати, але я думаю, що нам спочатку варто довести угоду до кінця. У нас хороші переговори. Ми почали з Росією, у нас тривають переговори з Росією. Україна тримається добре, думаю, вони задоволені цим, вони хочуть, щоб усе закінчилося... ми добиваємося прогресу", - сказав глава Білого дому. Також Трамп знову заявив, що врегулював 8 воєн і думав, що питання з Україною буде найпростішим завдяки його стосункам із главою Кремля Володимиром Путіним. Однак він знову сказав, що між сторонами "дуже багато ненависті".