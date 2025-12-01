ua en ru
Украина настаивает на личном контакте Зеленского и Трампа, - источник

Понедельник 01 декабря 2025 06:50
Украина настаивает на личном контакте Зеленского и Трампа, - источник
Автор: Милан Лелич

После встречи украинской и американской делегаций во Флориде пока не определено, где и когда состоится следующий раунд переговоров по мирному соглашению. Но рабочие контакты между Украиной и США не прекращаются.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

"Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами. То есть то, что мы встретились в Женеве и сейчас встретились во Флориде, не означает, что в промежутке не было рабочих контактов. Они есть постоянно", - сказал собеседник.

Кроме того, украинская сторона на переговорах подчеркивала важность личного контакта между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, чтобы определить следующие шаги на самом высоком политическом уровне.

"Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано", - сказал собеседник.

Мирный план США и встреча Трампа и Зеленского

Напомним, несколько недель назад СМИ опубликовали новый мирный план США по завершению войны в Украине. Документ состоял из 28 пунктов, но в целом был очень выгодным для России.

По этой причине 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы, чтобы доработать план и сделать его более выгодным для Киева.

На этой встрече стороны достигли рамочного соглашения, однако в совместном заявлении было сказано, что окончательные положения соглашения согласованы между лидерами США и Украины.

В то же время стоит отметить, что работа над документом еще не закончена. В частности, вчера, 30 ноября, делегации США и Украины провели встречу в Майами, где продолжили согласовывать позиции по сложным вопросам мирного плана.

По данным РБК-Украина, на переговорах обсуждались вопросы территорий и членства Украины в НАТО. При этом гарантии безопасности фактически пока не поднимались, однако, по словам источника, в США понимают, что без этого момента никакой реализации потенциала мирного соглашения не будет. Учитывая это, вопрос гарантий безопасности не является проблемным.

К слову, стоит добавить, что президент США Дональд Трамп изначально поставил Украине ультиматум - принять соглашение до 27 ноября. Ожидалось, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Белый дом, чтобы, вероятно, подписать его.

Но вскоре Трамп отказался от своих слов о дедлайне, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что срок согласования может быть растянут.

Что касается встречи, Трамп заявил, что Зеленский хочет прибыть в Белый дом. Однако, по его словам, для начала нужно довести соглашение до конца.

Кроме того, он также высказался о встрече с Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Трампа, встреча состоится только тогда, когда будет готово мирное соглашение.

