Гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах з американцями – джерело

Американська сторона на переговорах у Флориді підтвердила готовність до надання Україні гарантій безпеки. Але Україна і США розглядають це питання під дещо відмінними кутами зору.

"Американці сприймають цю потенційну угоду не просто як угоду про завершення війни, яка має поставити крапку в збройному конфлікті. Вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі, що вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання. І це стало би успіхом для команди Трампа", – розповів співрозмовник.

"Вони говорять: ми розуміємо, що без гарантій безпеки ніякої реалізації цього потенціалу не буде", – додав він.

Натомість для української сторони питання гарантій безпеки носить більш екзистенційний характер, пояснив співрозмовник, пов'язаний з майбутнім України як такої.

"Але не важливо, з якого куту зору дивитися, важливо, щоб це було і Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально – ні. Тому я би і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися", – резюмував співрозмовник.



