Гарантії безпеки не є проблемним питанням у переговорах з американцями – джерело
Американська сторона на переговорах у Флориді підтвердила готовність до надання Україні гарантій безпеки. Але Україна і США розглядають це питання під дещо відмінними кутами зору.
Про це РБК-Україна розповіло джерело, обізнане з ходом переговорів.
"Американці сприймають цю потенційну угоду не просто як угоду про завершення війни, яка має поставити крапку в збройному конфлікті. Вони це сприймають в більш довгостроковій перспективі, що вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання. І це стало би успіхом для команди Трампа", – розповів співрозмовник.
"Вони говорять: ми розуміємо, що без гарантій безпеки ніякої реалізації цього потенціалу не буде", – додав він.
Натомість для української сторони питання гарантій безпеки носить більш екзистенційний характер, пояснив співрозмовник, пов'язаний з майбутнім України як такої.
"Але не важливо, з якого куту зору дивитися, важливо, щоб це було і Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально – ні. Тому я би і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися", – резюмував співрозмовник.
Гарантії безпеки та мирний план США
Нагадаємо, як повідомляло Politico, Сполучені Штати хочуть насамперед укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.
Як відомо, окрім початкового мирного плану США Києву передали документ, в якому йшлося про гарантії безпеки. Передбачалось, що у разі повторного нападу Росії, США та Європа мають відреагувати, включно з можливим застосуванням військової сили. Такі гарантії, якщо вірити Axios, Вашингтон має намір надати на 10 років з можливістю продовження.
Однак після цього в Женеві пройшла зустріч делегацій України, США та Європи і ЗМІ писали, що початковий мирний план, розроблений Вашингтоном та Москвою, скоротився із 28 до 19 пунктів.
Наразі українська делегація перебуває у Флориді і намагається відстояти інтереси держави. Поки чітких деталей не надали, однак президент Володимир Зеленський говорив, що у діалозі наявний конструктив і праця продовжиться.
Передбачається, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вже сьогодні вирушить до Москви на обговорення мирного плану.