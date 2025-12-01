Фінальний текст мирної угоди ще не погодили, але зробили крок вперед - джерело
На вчорашніх переговорах української та американської делегацій у Флориді поки не вдалося остаточно погодити проект мирної угоди. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.
Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.
"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була погоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед", – розповів співрозмовник.
За його словами, американська сторона розуміє свою головну задачу, яка полягає не в тому, щоб у чомусь переконати Україну.
"Вони розуміють, що є друга сторона, і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше", - сказало джерело.
Також за його словами, багато уваги під час розмов приділялося питанню територій. При цьому американці, які розглядають себе як медіатори в процесі, доносять до України позицію РФ, котра вимагає повного виходу українських сил з Донбасу.
Натомість українська сторона, за словами джерела, на зустрічі аргументувала, чому такий підхід не є можливим: в силу конституційних обмежень, думки українського суспільства, а також невідповідності реальній ситуації. Тож позиція України лишається незмінною: дискусія щодо територій повинна починатись з поточної лінії зіткнення.
"Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання", – додав співрозмовник.
Також Україна донесла американцям свою позицію і щодо членства в НАТО. Зокрема, українська делегація говорила про те, що курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції, і її зміна задля укладення мирної угоди є поганим прецедентом. Інший озвучуваний аргумент – неможливість надавати права вето на членства будь-якої країни в НАТО.
"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" – то що ми зробимо?", – сказав співрозмовник видання.
Мирний план США
Нагадаємо, кілька тижнів тому США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Документ налічував 28 пунктів, частина з яких була максимально на користь Росії.
У зв'язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи. Сторони доопрацьовували документ, щоб зробити його більш вигідним для Києва.
За підсумком план був змінений і вже не таким, як у первинній версії. При цьому робота над документом триває. Тому 30 листопада США і Україна провели нові переговори у Флориді.
Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.
Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися. Зеленський підтвердив ці дані, заявивши, що робота продовжиться.
Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.