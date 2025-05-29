Україна наполегливо працює з Угорщиною над розблокуванням вступу до ЄС, - МЗС

"Ми наполегливо працюємо з угорською стороною, щоб вирішити всі двосторонні питання. Ми впевнені, що можемо цього досягти. Є достатньо волі", - сказав Тихий.

Він зазначив, що Україна готова відкрити переговорні кластери та просувати процес вступу до ЄС.

"І не лише тому, що Україна отримує певні знижки, а й тому, що Україна виконала необхідні завдання, необхідну роботу вдома, щоб отримати процес скринінгу, отримати деякі інші робочі питання. І ми готові відкрити переговорні кластери", - підкреслив речник МЗС.

За його словами, для цього кроку немає перешкод, і його можна зробити вже зараз.

"Ми продовжуватимемо працювати з усіма державами-членами ЄС. У нас вже є, я б сказав, широка згода серед більшості держав-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція Європейської комісії. Тож ми будемо активно працювати з усіма та намагатися вирішити будь-які двосторонні питання, які є, з угорською стороною", - додав Тихий.