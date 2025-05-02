"Гроші тачками вивозять". Орбан заявив, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". Значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Про це заявив рем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet .

За його словами, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за три роки через війну в Україні. Орбан стверджує, країна не мала б таких економічних проблем, якби гроші, надіслані Україні, залишилися в європейській економіці.

"Однак європейські лідери продовжують прагнути війни та підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати та підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів", - заявив угорський прем'єр.

Він назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

"Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити вдома. Гроші, в тому числі й наші, тачками вивозять до Україн", стверджує Орбан.

Він нагадав, що у Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну в ЄС до 2030 року.

"Європейська народна партія, материнська партія партії "Тиса", хоче ввести Україну до ЄС, що зруйнує угорську економіку", - зазначив Орбан, маючи на увазі політсилу свого головного політичного суперника Петера Мадяра.

Прем'єр Угорщини заявив, що Брюссель пропонує "спільно взяти величезний кредит" для фінансування України, оскільки лідери ЄС "знають, що самостійно вони не в змозі її підтримати".

Він наголосив, що "потрібно запобігти заборгованості Європи", а тому треба "залишатися твердим у питанні України".

Орбан закликав усіх угорців висловити свою думку щодо вступу України до ЄС та взяти участь у національному опитуванні.

"Якби це було вигідно угорцям, вони б підтримали членство України, але наша країна заплатила б за вступ України додаткову ціну", - додав він.