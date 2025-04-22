Орбан демонстративно проголосував проти України в ЄС в опитуванні для угорців

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Він проголосував проти такої інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського уряду у Facebook.

Орбан опублікував фото своєї участі в національній консультації про членство України в ЄС. На одному з кадрів можна помітити, що в бюлетені він поставив хрестик у графі "проти". Фото: Віктор Орбан проголосував проти України в ЄС (facebook.com/orbanviktor) "Брюссель і партія "Тиса" підтримують вступ України до ЄС. Це знищить угорську економіку. Не дозволимо їм вирішувати наше майбутнє через наші голови. Я вже проголосував", - написав він, намагаючись пояснити своє рішення.