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Опозиція Угорщини з'ясувала, скільки жителів країни схвалюють вступ України до ЄС

Угорщина, Понеділок 14 квітня 2025 11:01
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Опозиція Угорщини з'ясувала, скільки жителів країни схвалюють вступ України до ЄС Фото: Петер Мадяр (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорська опозиційна партія "Тиса" провела голосування в рамках програми "Голос нації". Консультаційні форми заповнили понад 1,1 мільйона осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Karpathir.

Голова партії "Тиса" Петер Мадяр оголосив результати голосування. Більшість угорців відповіли ствердно на поставлені запитання.

На запитання про підтримку вступу України до Європейського Союзу 58% жителів Угорщини відповіли позитивно.

Крім того, 99% згодні з тим, щоб Угорщина залишилася членом Європейського Союзу і НАТО. Результат:

Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати нинішнього голосування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.

Позиція Орбана

У березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проведе опитування поштою серед угорців про їхню підтримку вступу України до Євросоюзу.

З 2010 року уряд Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань.

Маніпулятивні питання формулюються у спосіб, який уже містить урядову позицію. Результати не є юридично обов'язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.

Наразі Угорщина заблокувала початок переговорів України до Європейського Союзу.

Через проросійську позицію Будапешта українці вважають Угорщину ворожою країною. Вона перебуває в одному ряду з такими державами, як Іран, Китай і КНДР, які підтримують кремлівський режим.

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